Жена Додона находится под уголовным преследованием ...

(ВИДЕО) Об этом заявил вице-председатель Партии PAS Михай Попшой, встречаясь с гражданскими активистами, требовавшими "ситуативное голосование" оппозиции с Партией социалистов.

"Партия социалистов не принадлежит себе. Партия социалистов, через своих руководителей, полностью находится в подчинении у Плахотнюка и не сем там говорить. Из информации, которой мы располагаем, в отношении Галины Додон возбуждено уголовное дело. Кандидат на должность премьер-министра уже найден. Они уже ударили по рукам", - заявил руководитель оппозиционной партии, избранный депутатом 24 февраля, аргументируя позицию своей партии.

Вице-председатель Партии PAS не уточнил, о каком уголовном деле в отношении жены занимающего должность президента идет речь.

Галина Додон возглавляет Фонд «первой леди» (так Додон официально называет свою жену), который был неоднократно задействован в акциях фактически принадлежащей Игорю Додону Партии социалистов.

Ранее Додон заявил, что не намерен предавать гласности источники происхождения доходов возглавляемого женой Додона фонда ”Din suflet” («От души»). Основанием для такого решения является, по словам Додона, требования спонсоров о сохранении их анонимности.

В СМИ неоднократно уже сообщалось о том, что под видом благотворительного фонда своей супруги Додон использует коррупционные схемы, финансируемые из-за рубежа. Кроме того, в нарушение закона, в деятельность фонда напрямую вовлечены сотрудники аппарата президента.

Видео: В.Возной