Солист Prodigy покончил жизнь самоубийством
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Причиной смерти вокалиста британской группы Prodigy Кита Флинта стало самоубийство.
Об этом сообщил в официальном инстаграм-аккаунте группы основатель Prodigy Лиам Хоулетт.
"Я не могу поверить в то, что говорю, но наш брат Кит покончил с собой в этот уикенд", - говорится в сообщении в социальной сети.
Ранее сообщалось о том, что 49-летний Кит Флинт найден мертвым в своем доме в Эссексе к востоку от Лондона. В то же время, в полиции сообщили, что признаков насильственной смерти у музыканта не обнаружено.
Музыкант недавно вернулся из тура по Австралии. В мае он должен был отправиться в тур по США. В июле 2019 года Prodigy должны были выступить на фестивале Park Live в Москве.
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