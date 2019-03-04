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Солист Prodigy покончил жизнь самоубийством

Опубликовано : 05 март 2019 г. 08:54 | Просмотров: 271 | Категория: Мир

Причиной смерти вокалиста британской группы Prodigy Кита Флинта стало самоубийство.

Об этом сообщил в официальном инстаграм-аккаунте группы основатель Prodigy Лиам Хоулетт.

"Я не могу поверить в то, что говорю, но наш брат Кит покончил с собой в этот уикенд", - говорится в сообщении в социальной сети.

Ранее сообщалось о том, что 49-летний Кит Флинт найден мертвым в своем доме в Эссексе к востоку от Лондона. В то же время, в полиции сообщили, что признаков насильственной смерти у музыканта не обнаружено.

Музыкант недавно вернулся из тура по Австралии. В мае он должен был отправиться в тур по США. В июле 2019 года Prodigy должны были выступить на фестивале Park Live в Москве.


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