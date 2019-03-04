Додон назвал фейком сообщения об уголовном преследовании своей жены ...

Занимающий должность президента Игорь Додон считает, что заявления лидеров Блока ACUM о наличии уголовного дела в отношении его жены, являются "странной попыткой" поиска партнеров для борьбы Демпартией Владимира Плахотнюка.

Додон отреагировал таким образом на заявления вице-председателя Партии PAS Михая Попшоя, сообщившего в воскресенье о том, что супруга президента находится под уголовным преследованием, в качестве "гарантийной меры", обеспечивающей лояльность партии Додона олигарху Владимиру Плахотнюку.

"Как гражданам понимать эти сигналы и сообщения? Как «приглашение» к диалогу или желание блока ACUM уйти в политическую самоизоляцию? Странная попытка блока ACUM найти партнеров для борьбы с Демократической партией", - написал Додон в соцсетях.

В этой связи он напомнил, что он, в качестве президента, "не принимал участия в парламентской кампании", а также что не является "субъектом послевыборных переговоров".

"Поэтому, любой «токсичный» комментарий или любая атака со стороны потенциальных оппонентов или политических партнеров будет мимо цели", - добавил Додон.

В воскресенье, вице-председатель Партии PAS Михай Попшой заявил гражданским активистам, требовавшим "ситуативное голосование" оппозиции с Партией социалистов, что "Партия социалистов не принадлежит себе". "Партия социалистов, через своих руководителей, полностью находится в подчинении у Плахотнюка и не сем там говорить. Из информации, которой мы располагаем, в отношении Галины Додон возбуждено уголовное дело. Кандидат на должность премьер-министра уже найден. Они уже ударили по рукам", - подчеркнул руководитель оппозиционной партии, избранный депутатом 24 февраля, аргументируя позицию своей партии.

Вице-председатель Партии PAS не уточнил, о каком уголовном деле в отношении жены занимающего должность президента идет речь.

Галина Додон возглавляет Фонд «первой леди» (так Додон официально называет свою жену), который был неоднократно задействован в акциях фактически принадлежащей Игорю Додону Партии социалистов.

Ранее Додон заявил, что не намерен предавать гласности источники происхождения доходов возглавляемого женой Додона фонда ”Din suflet” («От души»). Основанием для такого решения является, по словам Додона, требования спонсоров о сохранении их анонимности.

В СМИ неоднократно уже сообщалось о том, что под видом благотворительного фонда своей супруги Додон использует коррупционные схемы, финансируемые из-за рубежа. Кроме того, в нарушение закона, в деятельность фонда напрямую вовлечены сотрудники аппарата президента.