Блок ACUM обвинил советские танки в фальсификации выборов ...

Оппозиционный Блок ACUM объявил основных виновников допущенных фальсификаций на прошедших выборах в Молдове и уровнял их с советскими танками, установившими власть в Румынии.

На прошедшей во вторник пресс-конференции лидеры Блока отметили, что считают прошедшие выборы сфальсифицированными, но признают их результаты.

По мнению Блока, виновными в фальсификации выбора являются не только Владимир Плахотнюк, Игорь Додон и помогавший им Илан Шор.

Впервые, фальсификации на выборах в Молдове были сравнены с советскими танками, установившими власть в Румынии, в 1946 году.

"Фальсификации на недавних парламентских выборах сравнимы с силой фальсификаций, примененных коммунистами в 1946 году, когда они взяли власть в Румынии и в других оккупированных силой танков государствах. Сейчас, танки Плахотнюка, Додона и Шора преобратились в ложь, манипуляцию, шантаж бюджетников, запуганных увольнением на улицу в случае отказа голосовать за уголовников! Этот скорбный момент станет частью школьной программы по истории нашей страны", - говорится в Заявлении Блока ACUM, озвученном во вторник.

На этой же пресс-конференции был представлен свой отчет о нарушениях на выборах. Оппозиция не объяснила, почему этот отчет хотя бы формально не был оформлен в официальную жалобу, которая подается в судебную инстанцию.