Додон не исключил перехода ряда депутатов-социалистов в партию Плахотнюка ...

Занимающий должность президента Игорь Додон, являющийся также неформальным лидером Партии социалистов, не исключил возможного перехода депутатов из фракции ПСРМ в Демпартию, заяявив, что "время покажет".

Заявления Додона прозвучали во вторник в эфире телеканала N4, в тот же день, когда избранные от Партии социалистов депутаты дали публичное обещание "работать только в рамках единой, сплочённой команды фракции Партии социалистов". "Мы лучше сдадим свои депутатские мандаты, чем поддадимся любому давлению с целью предательства команды ПСРМ и наших избирателей", - говорится в совместной декларации, подписанной всеми новоизбранными депутатами-социалистами.

В свою очередь, отвечая на вопрос о возможном переходе социалистов в Демпартию, Додон не был столь же уверенным в преданности всех депутатов Партии социалистов.

"Конечно, никто бы не хотел, чтобы такое произошло. Время покажет", - заявил Додон, уточнив, что он, как неформальный лидер ПСРМ поговорил с каждым из новых депутатов-социалистов.

Согласно окончательным результатам проведенных 24 февраля парламентских выборов, в 101-местный парламент прошли 35 депутатов от Партии социалистов.

