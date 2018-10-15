Власти пытаются устранить офицера-пограничника, раскрывшего схемы контрабанды с участием руководства МВД ...

Бывшему офицеру-пограничнику Георгию Петику, арестованному по ложному доносу после того, как предал гласности причастность главы МВД к контрабанде сигаретами через границу Евросоюза, грозит 4 года тюрьмы.

Во вторник в Оргеевском суде завершились слушания по делу активиста партии Платформа DA Георге Петика, обвиненного по ложному доносу в изнасиловании.

Прокуроры потребовали приговорить Петика к четырем годам тюрьмы и штрафу в размере 600 у.е. (30 тыс. леев) судебного штрафа. Кроме того, от активиста потребовано возмещение ущерба, нанесенного государству в размере 65 тыс. леев. Как сообщила адвокат Анжела Истрате, в сумму ущерба входят и 48 тысяч леев, которые пошли на проведение ДНК-экспертизы непринадлежащего Петику волоса.

Адвокат отметила, что Георгий Петик преднамеренно помещен в камеру с больными СПИДом и туберкулезом. Она также представила образцы пищи, которую дают Петику тюремная администрация. В частности, рыба дается в замороженном виде со специфическим запахом. Кроме того, Петику не выдается питание в дни, когда его этапируют на суденые заседания.

Приговор по делу оппозиционера будет вынесен 20 марта.

Бывший офицер-пограничник был арестован по ложному доносу после того, как предал гласности схемы контрабанды сигаретами особо крупных размерах с участием руководства МВД и лично министра Александра Жиздана.

Петик категорически отвергает предъявленное ему обвинение, сообщив о том, что оно было сфабриковано 5-м Управлением МВД (спецоперации) по заказу министра Александра Жиздана.

Георгий Петик был задержан 12 октября полицейскими в штатском на выходе с заседания Унгенского муниципального совета. Спустя несколько часов, МВД распространило аудиозапись телефонного звонка в службу 112, на которой «жертва» сообщила об якобы имевшем место 15 минут назад изнасиловании. Тогда же полиция сообщила, что сразу же была проведена экспертиза, а найденные на одежде Петика «биоматериалы» принадлежали жертве. МВД не сообщило, каким образом удалось получить результаты биологической экспертизы спустя лишь несколько часов после якобы имевшего место преступления.

Георгий Петик является лидером Унгенской территориальной организации партии Платформа DA.