Додон не помнит свои встречи с Плахотнюком ...

(ВИДЕО) Занимающий должность президента Игорь Додон заявил, что "не помнит" своих встреч с олигархом и лидером Демпартии Владимиром Плахотнюком в последние два года.

Об этом Додон заявил в эфире телеканала N4.

"Я вам уже говорил, что втречался с Канду, с Филипом, потому что на уровне руководителей госструктур должно быть определенное сотрудничество. Я не помню о дискуссиях с Плахотнюком, с Владимиром Георгиевичем и т.д. Я не помню о таких беседах", - заявил Додон, отвечая на вопрос о имевшихся встречах с Плахотнюком за период его президентства.

В то же время, он отметил, что в случае начала переговоров с парламентскими партиями, "очевидно, что я приглашу руководство каждой партии".

Ранее неоднократно сообщалось о тайных переговорах Игоря Додона с Владимиром Плахотнюком, что косвенно подтверждалось целым рядом внезапно поддержанных инициатив Демпартии (как это было в случае с утверждением смешанной избирательной системы, схемы по продаже топлива в режиме duty-free или налоговой амнистии).