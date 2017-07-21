В России обяжут уважать власть в Интернете ...

Госдума России утвердили о наказании за распространение фейковых новостей и проявление в интернет-публикациях неуважения к органам власти, госсимволам, обществу и государству.

После резкой критики, депутаты предоставили Интернет-СМИ и гражданам "право на ошибку". В то же время, максимальный размер штрафов за оскорбление органов власти увеличился в несколько раз.

Кроме того, из-под действия проекта были выведены традиционные медиа — зарегистрированные средства массовой информации, которые имеют лицензию или свидетельство.

За распространение фейков, создавших угрозу вреда жизни или здоровью граждан, если эти действия не содержат уголовного наказания, решено ввести штрафы: для граждан — от 30 тыс. до 100 тыс. руб. (450 - 1500 долл.), для должностных лиц — от 60 тыс. до 200 тыс. руб., для юридических лиц — от 200 тыс. до 500 тыс. руб.

Как сообщает РБК, депутаты внесли поправки и в законопроект о неуважении к власти. Они потребовали, чтобы Роскомнадзор уведомлял интернет-ресурс в течение суток до блокировки. Кроме того, парламентарии уточнили, что информация, доступ к которой будут ограничивать, должна не только проявлять явное неуважение, но и «оскорблять человеческое достоинство и общественную нравственность».



Законопроекты о борьбе с фейковыми новостями и о неуважении к власти внесла в Госдуму в декабре 2018 года группа парламентариев во главе с председателем комитета по конституционному законодательству Совета Федерации Андреем Клишасом. Генпрокуратура, Минюст, Минкомсвязь и Роскомнадзор раскритиковали законопроект о фейках, однако правительство поддержало документ, оставив положительный отзыв «с учетом замечаний».