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Один из депутатов оппозиции был официальным стипендиатом фонда Плахотнюка

Опубликовано : 06 март 2019 г. 13:40 | Просмотров: 532 | Категория: Власть

Депутат оппозиционного Блока ACUM Раду Мариан получал финансовую поддержку Фонда Edelweiss олигарха Владимира Плахотнюка.

Об этом сообщили подконтрольные олигарху СМИ, уточнив, что нынешний депутат Блока ACUM являлся стипендиатом Фонда еще в 2013 году, когда Мариан получил финансовую поддержку со стороны Плахотнюка для обучения.

Тогда же, на Гала-концерте Фонда Edelweiss, он исполнил свои произведения на той же сцене, на которой выступил и Плахотнюк.

Эти же СМИ отмечают, что финансированием со стороны принадлежащего олигарху Владимиру Плахотнюку Фонда пользовались и продолжают пользоваться родственники новоизбранного депутата от Блока ACUM, в том числе мать и брат депутата, обязавшегося не сотрудничать с Плахотнюком.


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