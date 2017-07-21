Один из депутатов оппозиции был официальным стипендиатом фонда Плахотнюка ...

Об этом сообщили подконтрольные олигарху СМИ, уточнив, что нынешний депутат Блока ACUM являлся стипендиатом Фонда еще в 2013 году, когда Мариан получил финансовую поддержку со стороны Плахотнюка для обучения.

Тогда же, на Гала-концерте Фонда Edelweiss, он исполнил свои произведения на той же сцене, на которой выступил и Плахотнюк.

Эти же СМИ отмечают, что финансированием со стороны принадлежащего олигарху Владимиру Плахотнюку Фонда пользовались и продолжают пользоваться родственники новоизбранного депутата от Блока ACUM, в том числе мать и брат депутата, обязавшегося не сотрудничать с Плахотнюком.