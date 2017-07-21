Один из депутатов оппозиции был официальным стипендиатом фонда Плахотнюка
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Депутат оппозиционного Блока ACUM Раду Мариан получал финансовую поддержку Фонда Edelweiss олигарха Владимира Плахотнюка.
Об этом сообщили подконтрольные олигарху СМИ, уточнив, что нынешний депутат Блока ACUM являлся стипендиатом Фонда еще в 2013 году, когда Мариан получил финансовую поддержку со стороны Плахотнюка для обучения.
Тогда же, на Гала-концерте Фонда Edelweiss, он исполнил свои произведения на той же сцене, на которой выступил и Плахотнюк.
Эти же СМИ отмечают, что финансированием со стороны принадлежащего олигарху Владимиру Плахотнюку Фонда пользовались и продолжают пользоваться родственники новоизбранного депутата от Блока ACUM, в том числе мать и брат депутата, обязавшегося не сотрудничать с Плахотнюком.
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