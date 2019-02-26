Вблизи Бельц совершено вооруженное нападение на почтовое отделение
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Почтовое отделение в селе Александрены, Сынджерейского района, подверглось вооруженному нападению.
Как сообщает региональное издание nordnews, нападение совершили трое неизвестных. По данным очевидцев, нападавшие унесли 30 тысяч леев, привезенных в отделение незадолго до нападения.
В свою очередь, полиция опровергает информацию об украденных деньгах, сообщив лишь, что нападавшие скрылись, как только сотрудница отделения активировала тревожную кнопку.
Вблизи села, а также на въездах в Бельцы установлены полицейские блок-посты.
Примечательно, что этим же утром, в райцентре неизвестные попытались ограбить одно из отделений банка.
В обоих случаях, нападавшие скрылись.
Ранее, несмотря на ухудшение криминогенной ситуации и рост тяжких и особо тяжкий преступлений в стране, руководство МВД неоднократно сообщало о достигнутых успехах по борьбе преступностью.
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