Вблизи Бельц совершено вооруженное нападение на почтовое отделение ...

Как сообщает региональное издание nordnews, нападение совершили трое неизвестных. По данным очевидцев, нападавшие унесли 30 тысяч леев, привезенных в отделение незадолго до нападения.

В свою очередь, полиция опровергает информацию об украденных деньгах, сообщив лишь, что нападавшие скрылись, как только сотрудница отделения активировала тревожную кнопку.

Вблизи села, а также на въездах в Бельцы установлены полицейские блок-посты.

Примечательно, что этим же утром, в райцентре неизвестные попытались ограбить одно из отделений банка.

В обоих случаях, нападавшие скрылись.

Ранее, несмотря на ухудшение криминогенной ситуации и рост тяжких и особо тяжкий преступлений в стране, руководство МВД неоднократно сообщало о достигнутых успехах по борьбе преступностью.