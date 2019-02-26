Полиция задержала участников вооруженного нападения на почтовое отделение вблизи Бельц
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По "горячим следам" были задержаны четверо налетчиков, совершивших вооруженное нападение на почтовое отделение в селе Александрены, Сынджерейского района.
Среди нападавших был один несовершеннолетний. Возраст задержанных - от 17 до 32 лет.
Как сообщало региональное издание nordnews, по данным очевидцев, нападавшие унесли 30 тысяч леев, привезенных в отделение незадолго до нападения.
В свою очередь, полиция опровергает информацию об украденных деньгах, сообщив лишь, что нападавшие скрылись, как только сотрудница отделения активировала тревожную кнопку.
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