Полиция задержала участников вооруженного нападения на почтовое отделение вблизи Бельц ...

По "горячим следам" были задержаны четверо налетчиков, совершивших вооруженное нападение на почтовое отделение в селе Александрены, Сынджерейского района.

Среди нападавших был один несовершеннолетний. Возраст задержанных - от 17 до 32 лет.

Как сообщало региональное издание nordnews, по данным очевидцев, нападавшие унесли 30 тысяч леев, привезенных в отделение незадолго до нападения.

В свою очередь, полиция опровергает информацию об украденных деньгах, сообщив лишь, что нападавшие скрылись, как только сотрудница отделения активировала тревожную кнопку.