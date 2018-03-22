В России штрафуют за брошенные в памятник Сталину цветы ...

Два активиста проекта "Декоммунизация", которые накануне кинули цветы в памятник на могиле Сталина у Кремлевской стены в Москве, назначили штраф в 500 рублей.

Как сообщает Радио "Свобода", полиция оштрафовала участников акции Евгения Сучкова и Ольгу Савченко за мелкое хулиганство.

Во вторник активистов задержала московская полиция. По словам Ольги Савченко, её задержали после того, как она "кинула цветком в лоб Сталину". Евгений Сучков, в свою очередь, бросил гвоздику в памятник со словами "гори в аду, палач народа, убийца женщин и детей".

5 марта в связи с 66-ой годовщиной смерти Сталина у Кремлевской стены проходила церемония, организованная Коммунистической партией Российской Федерации. Сторонники партии выстроились в очередь перед памятником Сталина, чтобы возложить цветы на его могилу.