СМИ Додона представляют Приднестровье исключительно в криминальном свете ...

Такой вывод можно сделать, анализируя публикации одного из самых рейтинговых российских изданий, которое на условиях франчайзинга передано медиа-холдингу Игоря Додона - "Аргументы и Факты в Молдове".

Только в среду, в списке новостей издания фигурировали три новости о ситуации в Приднестровье и все три из разряда криминальной хроники: про малолетнего вора из Григориополя, о наркомане из Слободзее, и о пьяной драке в Григориополе.

Подобная ситуация в освещении событий из Приднестровья была замечена и ранее в этом издании.

Пока не известно, с чем связана подобная редакционная политика издания, контролируемого Игорем Додоном, который пытается себя выдать в качестве "миротворца на Днестре".