СМИ Додона представляют Приднестровье исключительно в криминальном свете
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Российско-молдавские издания, подконтрольные занимающему должность президента Игоря Додона, описывают ситуацию в Приднестровье лишь сквозь призму криминальной хроники.
Такой вывод можно сделать, анализируя публикации одного из самых рейтинговых российских изданий, которое на условиях франчайзинга передано медиа-холдингу Игоря Додона - "Аргументы и Факты в Молдове".
Только в среду, в списке новостей издания фигурировали три новости о ситуации в Приднестровье и все три из разряда криминальной хроники: про малолетнего вора из Григориополя, о наркомане из Слободзее, и о пьяной драке в Григориополе.
Подобная ситуация в освещении событий из Приднестровья была замечена и ранее в этом издании.
Пока не известно, с чем связана подобная редакционная политика издания, контролируемого Игорем Додоном, который пытается себя выдать в качестве "миротворца на Днестре".
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