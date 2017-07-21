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СМИ Додона представляют Приднестровье исключительно в криминальном свете

Опубликовано : 06 март 2019 г. 21:28 | Просмотров: 197 | Категория: Власть

Российско-молдавские издания, подконтрольные занимающему должность президента Игоря Додона, описывают ситуацию в Приднестровье лишь сквозь призму криминальной хроники.

Такой вывод можно сделать, анализируя публикации одного из самых рейтинговых российских изданий, которое на условиях франчайзинга передано медиа-холдингу Игоря Додона - "Аргументы и Факты в Молдове".

Только в среду, в списке новостей издания фигурировали три новости о ситуации в Приднестровье и все три из разряда криминальной хроники: про малолетнего вора из Григориополя, о наркомане из Слободзее, и о пьяной драке в Григориополе.

Подобная ситуация в освещении событий из Приднестровья была замечена и ранее в этом издании.

Пока не известно, с чем связана подобная редакционная политика издания, контролируемого Игорем Додоном, который пытается себя выдать в качестве "миротворца на Днестре".


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