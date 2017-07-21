Власти Венесуэлы выдворяют из страны посла Германии ...

Правительство Венесуэлы приняло решение объявить персоной нон грата посла Германии Даниэля Кринера и потребовало, чтобы он покинул страну в течение 48 часов.

Власти Венесуэлы объяснили свое решение "вмешательством во внутренние дела страны". "Венесуэла считает неприемлемым, что иностранный дипломат ведет себя на ее территории скорее как политик, участвующий в заговоре экстремистских секторов венесуэльской оппозиции", - говорится в заявлении МИД Венесуэлы.

О своей полной поддержке посла Германии заявил временный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо. "Посол ФРГ в Венесуэле Даниэль Кринер пользуется нашей полной поддержкой и признанием. - Эта устная угроза послу ФРГ не имеет под собой оснований. Мы знаем, кто единственная персона нон грата. Мы являемся свидетелями его абсолютной приверженности нашей демократии, уважения к нашей Конституции и солидарности с венесуэльским народом", - написал Гуайдо в Twitter.

В свою очередь, МИД ФРГ, "приняв к сведению" решение властей Венесуэлы, отозвал посла в Берлин для консультаций.

Как сообщает Deutsche Welle, министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас назвал решение Венесуэлы объявить немецкого посла Даниэля Кринера персоной нон грата "не поддающимся пониманию". Берлин принял к сведению этот шаг, который "только обостряет, а не разряжает ситуацию", написал Мас в своем микроблоге в Twitter в среду, 6 марта. "Наша поддержка Гуайдо непоколебима. Как раз в последние дни посол Кринер проделывает в Каракасе отличную работу", - продолжил Мас, сообщив о решении отозвать Кринера в Германию для консультаций.

4 марта Кринер вместе с дипломатами из других стран Европы, Латинской Америки и США в международном аэропорту Каракаса ожидал прибытия временного президента Венесуэлы Хуана Гуайдо. Его возвращение - "шаг к политическому и мирному процессу по преодолению кризиса в Венесуэле", написал Кринер в своем микроблоге в Twitter.