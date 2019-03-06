Объявлено имя нового помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии
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Бюро по делам Европы и Евразии Госдепартамента США возглавит Филип Риккер.
Карьерный дипломат Филип Риккер сменит на этом посту ушедшего в феврале в отставку Уэсса Митчелла.
Имя нового помощника Госсекретаря по делам Европы и Евразии озвучил на последнем брифинге представитель Государственного департамента США Роберт Палладино. Он приступит к своим обязанностям с 18 марта.
Рикер до последнего времени находился в Штутгарте, где занимал должность гражданского заместителя главнокомандующего Объединенных сил США в Европе и советника по политическим вопросам.
Палладино уточнил, что ранее Филип Риккер работал генеральным консулом в Милане; заместителем помощника госсекретаря по Балканам, Центральной Европе, а также по вопросам Холокоста; послом США в Македонии.
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