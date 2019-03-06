Власти настойчиво запрещают доступ адвокатов к Вячеславу Платону ...

Министерство юстиции уже в течение месяца под различными предлогами отказывается допускать адвокатов к своему подзащитному, бизнесмену Вячеславу Платону, являющемся ключевым свидетелем по целому ряду преступлений, в которых замешан олигарх и лидер правящей Демпартии Владимир Плахотнюк.

В четверг, очередная, 28-я попытка адвокатов встретиться со своим подзащитным оказалась тщетной, несмотря на обещания Омбудсмена обеспечить встречу Платона с адвокатами.

«Несмотря на то, что было сделано уведомление о времени визита адвокатов, встреча не была разрешена. Другие адвокаты приходят на встречу без планирования и без проблем. Абсурд продолжается, и мы сражаемся, как с ветряными мельницами!», - сообщил в соцсетях адвокат Александр Боднарюк.

Представитель Национальной администрации пенитенциарных учреждений Минюста Олег Пантя заявил, что адвокатам не разрешили войти, потому что в то время в учреждении не было свободных мест для встреч.

Ранее уже сообщалось, что возможной истинной причиной отказа в доступе к Платону адвокатов является достоверность информации о том, что Платон был ранен ножом.

Бизнесмен Вячеслав Платон, который является ключевым свидетелем, давшим показания о преступной деятельности олигарха и лидера правящей Демпартии Владимира Плахотнюка, осужден по целому ряду обвинений в совершении финансовых преступлений. В ходе процесса над ним, власти в сомнительных условиях перепродали принадлежащие Платону доли в финансово-банковских учреждениях.