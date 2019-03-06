Освобожденные из афганского плена пилоты доставлены в Молдову ...

Бывшие пленные летчики, после освобождения содержавшиеся почти месяц в Москве, в четверг были доставлены в Кишинев.

Как сообщило Министерство иностранных дел и европейской интеграции, Лионел Буруянэ и Михаил Крихан "находятся под опекой государственных властей, которые предпринимают все законные и административные меры для обеспечения условий их реинтеграции".

Также сообщается, что пилоты находятся под наблюдением врачей.

Ранее занимающий должность президента Игорь Додон пытался извлечь политические дивиденды на освобождении летчиков из плена в Афганистане. Накануне выборов он озвал специальный брифинг, чтобы сообщить об освобождении находившихся в плену в Афганистане молдавских пилотов "по его личной просьбе". Додон даже не сообщил родственникам пилотов об освобождении до проведения брифинга для прессы.

Тогда, 11 февраля, он объявил, что оба освобожденных пилота уже находятся в одном из госпиталей Москвы и поблагодарил за помощь сына Генпрокурора России Игоря Чайку, известного своими сомнительными бизнес-связями с Додоном.

Примечательно, что еще в апреле 2018 года лидер "Нашей партии" Ренато Усатый обвинил молдавские власти в корыстной сделке и в преднамеренном содержании в афганском плену молдавских летчиков.

Тогда, бывший мэр Бельц Ренато Усатый в эфире телеканала JurnalTV, а затем в социальных сетях, предоставил видеокадры с пленными летчиками, где они представляются и называют последнюю дату выхода с ним на связь - 22 декабря 2017 года.

В этой связи Усатый рассказал, что им была разработана спецоперация по освобождению из Афганистана молдавских летчиков авиакомпании Valan, однако узнав об этом молдавские власти решили воспрепятствовать операции и использовать пленных летчиков в своих предвыборных играх на предстоящих парламентских выборах.

Принадлежащий молдавской компании Valan вертолет участвовал в гуманитарной операции в Афганистане под эгидой ООН и был сбит талибами в ноябре 2015 года. Два молдавских летчика были захвачены в плен. С тех пор, власти Молдовы ограничились лишь нескольким короткими комментариями о том, что "ведутся работы по спасению молдавских граждан".