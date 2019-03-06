Фаворит президентских выборов в Украине заявил о готовящемся против него уголовном деле ...

Кандидат в президенты Украины с наибольшими шансами на победу Владимир Зеленский заявил, что власти готовят против него заказное уголовное преследование.

Об этом он объявил в своем видеообращении в соцсетях.

"Регистрируют уголовное дело против меня, против "Квартала", отмывание каких-то денег", – отметил Зеленский.

Зеленский рассказал, что на него и на студию "Квартал 95" зарегистрировали уголовное дело за отмывание денег. По его словам, депутат из фракции с названием из трех букв (вероятно, "Блок Петра Порошенко" - Ред.) также зарегистрировал уголовное дело лично против шоумена. И предположил, что в скором времени может появиться информация, якобы Зеленский в 2002 году на автомобиле сбил человека.

Кроме того, заявил Зеленский, "появилась информация, что специальные люди ищут контакты на территории "ЛНР", чтобы там установить мои политические билборды, билборды с моим лицом".

"Я очень рад, что у нашей власти очень много друзей среди террористов", – добавил Владимир Зеленский.

Ранее украинские СМИ сообщили, что полиция обнаружила устройство для прослушки возле офиса Зеленского. По данному факту открыли уголовное дело. Факт расследования подтвердил министр внутренних дел Арсен Аваков.

Согласно всем опросам, актер Владимир Зеленский лидирует в предпочтениях украинских избирателей. Последний опрос, обнародованный в четверг Центром социальных исследований "София" показывает, что В.Зеленского готовы проголосовать 20,3% респондентов. За Ю.Тимошенко - 13,9%, за действующего президента Украины П.Порошенко - 13,1%.

Президентские выборы пройдут в Украине 31 марта.