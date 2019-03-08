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В Москве усомнились в адекватности подходов Додона в приднестровском урегулировании

Опубликовано : 08 март 2019 г. 00:21 | Просмотров: 1057 | Категория: Власть

(ВИДЕО) Недавние заявления занимающего должность президента Игоря Додона о возможности быстрого решения приднестровского вопроса вызвали недоумение в МИДе России.

Как заявила в четверг Официальный представитель МИД России Мария Захарова, важно чтобы подобные намерения молдавских политиков "были действительно привязаны к реальности".

Об этом Захарова заявила, отвечая на вопрос российской журналистки по поводу заявления Додона "о возможности быстрого решения приднестровского вопроса".

"Когда приходят политические силы, которые заявляют о том, что длившиеся десятилетиями конфликты и проблемные вопросы нужно урегулировать быстро, возникает вопрос – неужели они считают, что их предшественники этого не понимали? Очевидно, что необходимость решения, в том числе и этого проблемного вопроса, была понятна всем. Не было людей, которые не соглашались бы с тем, что ситуация требует справедливого и уважительного для всех жителей решения, находящегося в правовом русле, и, естественно, политико-дипломатическими методами. Собственно говоря, все механизмы, которые возникли для решения этого вопроса, исходили именно из такого посыла", - отметила Официальный представитель МИД России.

В этой связи Захарова подчеркнула что "с одной стороны, нет ничего плохого в намерениях политиков решать вопросы быстро". "Вопрос только в том, чтобы они были действительно привязаны к реальности. Чтобы это было не теоретическим посылом, а постулатом, который был бы привязан к истории вопроса и к реальным возможностям", - заявила она, приведя высказывание главы МИД России С.Лаврова, что "у дипломатов, как и у врачей, чрезвычайно важно не навредить".




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