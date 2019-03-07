В России продолжают обвинять Плахотнюка в отмывании более 20 миллиардов долларов ...

(ВИДЕО) Лидер правящей в Молдове Демпартии, олигарх Владимир Плахотнюк стал одним из основных фигурантов расследования об отмывании десятков миллиардов долларов на ведущем российском телеканале "Первый".

Сюжет передачи "Человек и Закон" об отмывании криминальных российских денег через Молдову, в котором были замешаны Владимир Плахотнюк, Герман Горбунцов и Вячеслав Платон вышел в четверг под названием «Молдавская прачечная».

Ранее МВД России сообщило об уголовном деле, по которому проходят все трое вышеупомянутых участников преступной схемы вывода денег из России через Молдову в офшоры.