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В России продолжают обвинять Плахотнюка в отмывании более 20 миллиардов долларов

Опубликовано : 08 март 2019 г. 09:01 | Просмотров: 2811 | Категория: Криминал

(ВИДЕО) Лидер правящей в Молдове Демпартии, олигарх Владимир Плахотнюк стал одним из основных фигурантов расследования об отмывании десятков миллиардов долларов на ведущем российском телеканале "Первый".

Сюжет передачи "Человек и Закон" об отмывании криминальных российских денег через Молдову, в котором были замешаны Владимир Плахотнюк, Герман Горбунцов и Вячеслав Платон вышел в четверг под названием «Молдавская прачечная».

Ранее МВД России сообщило об уголовном деле, по которому проходят все трое вышеупомянутых участников преступной схемы вывода денег из России через Молдову в офшоры.




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