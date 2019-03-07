Адвокатам разрешили встретиться с Платоном с 29-й попытки ...

После многократных отказов под надуманными предлогами, власти допустили адвокатов к своему подзащитному, бизнесмену Вячеславу Платону, являющемуся ключевым свидетелем по целому ряду преступлений, в которых замешан олигарх и лидер правящей Демпартии Владимир Плахотнюк.

Как сообщили адвокаты, Платон считает, что введенные ограничения на встречу с адвокатами объясняются предвыборной, а также поствыборной ситуацией. Кроме того, он уверен, что свою роль сыграло и новое уголовное дело, возбужденное в отношении Владимира Плахотнюка по обвинению в отмывании денег. В этой связи, Вячеслав Платон сообщил, что он готов дать показания, как по этому делу, так и по делу по Фонду Open Dialog.

По словам адвокатов, условия содержания Платона не соответствуют нормам. «Он почти все время лишен права на передачи и свидания. Под разными предлогами на него накладываются санкции, а когда срок предыдущих санкций истекает, накладывают новые санкции. С 4 февраля по сегодняшний день он получил 4 номера газеты «Коммунист». За все это время он больше не получал газет и журналов, в то время, как мы их передавали», — заявил адвокат изданию Newsmaker.

Адвокат также убедился в том, что никаких физических повреждений на теле Платона нет.

Также, удалось узнать, что власти преднамеренно не приводили Вячеслава Платона на судебные заседания, несмотря на его желание в них участвовать.

Ранее уже сообщалось, что находящаяся в подчинении Министерства юстиции Администрация пенитенциарных учреждений под предлогом "отсутствия свободных кабинетов" 28 раз отказывала адвокатам в законном требовании встречи со своим подзащитным.

Бизнесмен Вячеслав Платон, который является ключевым свидетелем, давшим показания о преступной деятельности олигарха и лидера правящей Демпартии Владимира Плахотнюка, осужден по целому ряду обвинений в совершении финансовых преступлений. В ходе процесса над ним, власти в сомнительных условиях перепродали принадлежащие Платону доли в финансово-банковских учреждениях.