Чубашенко о моменте истины для Додона ...

Плахотнюку нужна международная легитимность, а с этим все не так просто. В Демпартии прекрасно знают цену своей "победы" на выборах. Если когда-то вскроются все схемы фальсификаций и манипуляций на этих выборах, то все поймут, что и победы-то никакой не было.

Результаты парламентских выборов 24 февраля не изменили положение дел в Молдове. Она по-прежнему остается государством, захваченным группировкой Владимира Плахотнюка, с разрушенным конституционным порядком, с мафиозным режимом у власти. Самый плохой, а значит, и самый реальный сценарий, заключается в том, что так оно все и останется до следующих выборов. Но сохраняется и небольшая вероятность того, что итоги этих выборов могут быть интерпретированы и использованы таким образом, что это может положить начало процессу восстановления конституционного строя и демонтажа олигархического режима. Перейдет ли этот шанс из разряда виртуальных в реальные, зависит, прежде всего, от того, как поведет себя президент Игорь Додон.

По итогам предыдущих выборов 2014 года ДПМ получила 19 мандатов, после чего, перемалывая и разрушая другие фракции, увеличила количество подконтрольных депутатов в три раза. Стартовые позиции ДПМ по итогам выборов 2019 года гораздо лучше: у самой партии 30 мандатов, а с изначально подконтрольными сателлитами из числа депутатов от партии Шора и независимых — 40. Для большинства ДПМ не хватает 11 мандатов.

Прогрессивная общественность призывает ПСРМ и блок ACUM, у которых на двоих 61 мандат, объединиться и провести серию «технических голосований», направленных на демонтаж системы Плахотнюка, люстрацию тех, кто обслуживал этот режим, освобождение захваченных госорганов и создание условий для проведения честных демократических выборов. ACUM отказывается иметь дело с ПСРМ и заявляет, что готовится играть в новом парламенте роль жесткой оппозиции, которая покажет всем «кузькину мать». Социалисты заверяют, что не позволят демократам себя перекупить, но о парламентских альянсах говорить не будут до тех пор, пока Конституционный суд не утвердит депутатские мандаты. Лидер ПСРМ, президент Игорь Додон заметил, что было бы логично, чтобы социалисты и «правая» оппозиция посмотрели бы, что они могут сделать вместе против действующей власти. «У них много принципиальных различий и разногласий, но есть и то, что их объединяет: и социалисты, и ACUM заявили, что сделают все возможное для того, чтобы сменить власть», — заметил Додон. Тем самым, он формально отмежевался от собственных социалистов, говоря о «них» в третьем лице, как бы со стороны, но все же признал, что с ACUM их объединяет обещание сменить власть.

Как-то не верится, что ПСРМ и ACUM способны договориться, но очень хотелось бы ошибиться, потому что, если молдавские политики и дальше будут способны только на то, чтобы тупо окучивать подконтрольные им сегменты электората, усугубляя раскол в обществе, Плахотнюк может спать спокойно.

Сегодня Плахотнюк вряд ли спит спокойно. Его положение, при том, что он контролирует в Молдове все, довольно шаткое, прежде всего, с точки зрения признания его международным сообществом. Зарубежные партнеры прекрасно понимают, чего, в конечном счете, хочет Плахотнюк. Он хочет перестать быть токсичным политиком, отмыться от имиджа гангстера, который захватил целое государство и исключил его из международного контекста, превратив в свою добычу. Плахотнюк готов подвести под этим черту («Давайте забудем про украденный миллиард и начнем с чистого листа») и жаждет быть принятым в респектабельный клуб законных лидеров международного уровня. Одним словом, он хочет стать рукопожатным, чтобы иностранцы, после встреч с ним не мыли брезгливо руки, стыдливо оправдываясь: «А что же нам делать? Он ведь «сильный человек» Молдовы, его не объехать, не обойти, он тут все решает, без него никак».

Первый шаг по легитимизации Плахотнюк сделал на выборах в своем одномандатном округе в Ниспоренах. Для внутреннего употребления в Молдове это сгодится, хотя его меньше всего волнует, что о нем думают и говорят внутри Молдовы. Но этого мало. Ему нужна международная легитимность, полная детоксикация, путь к которой лежит через занятие постов премьер-министра, а затем президента. С этим все не так просто. Где-где, а в ДПМ прекрасно знают цену своей «победы» на выборах. Если когда-то вскроются все схемы фальсификаций и манипуляций на этих выборах, то все поймут, что и победы-то никакой не было.

В России в отношении ее гражданина Плахотнюка возбуждено уголовное дело по статье 210 УК РФ («Организация преступного сообщества»), по которой полагается тюремный срок до 20 лет. Такие уголовные дела просто так не возбуждаются. Очевидно, что для России Плахотнюк никогда не станет рукопожатным партнером, она будет добиваться его ареста и суда над ним. На Западе относительный успех ДПМ на выборах также воспринят без энтузиазма. Там хотели бы получить в Кишиневе каких-то других, более «чистых», партнеров, но «акумовцы» не оправдали возложенных на них надежд. На Западе, при том, что это никого там не радует, вынуждены и дальше поддерживать отношения с действующей кишиневской властью. Ей настоятельно рекомендуют соблюдать хоть какие-то приличия, чтобы не выглядеть совсем уж отмороженной. Эта власть делает вид, что прислушивается к рекомендациям «партнеров по развитию», но когда встает вопрос о выживании, внешние приличия все равно отходят на второй план.

Одним из тестов на степень актуальной отоможенности ДПМ станет формирование руководящих органов нового парламента и утверждение нового правительства. ДПМ, которая даже в страшном сне не может представить себе, что уступит кому-то власть, и не хочет идти на досрочные выборы, на первом этапе попытается оформить новые структуры власти по-хорошему, по добровольному согласию сторон, без насилия. Поскольку выбор партнеров невелик, а ACUM категорически не хочет иметь дело с ДПМ, ей не остается ничего другого, как сделать предложение ПСРМ и ее лидеру. Суть оферты Плахотнюка Додону может заключаться в том, что ему гарантируется переизбрание на пост президента на второй срок в обмен на сохранение власти Плахотнюка при исполнении Додоном и дальше церемониальных функций зиц-президента. Плахотнюк рассматривает Додона в качестве «пророссийской» составляющей своей системы власти. Через Додона Плахотнюк контролирует пророссийский сегмент электората. Ситуация, при которой Додон будет и дальше исполнять роль «пророссийской» части антироссийского режима, Плахотнюка вполне устраивает. Вопрос в том, согласится ли на такую оферту, если она будет ему сделана, сам Додон. Если согласится, то, под каким бы соусом все это ни было бы преподнесено, это будет означать смерть ПСРМ.

Если и ПСРМ, вслед за ACUM, откажется вступать в коалицию с ДПМ, у демократов не останется другого выбора, кроме как включить свою знаменитую «мясорубку» по перемалыванию недружественных парламентских фракций. Они будут искать недостающих для большинства депутатов во фракциях как ПСРМ, так и ACUM. Все это будет выглядеть некрасиво, прогрессивная общественность будет громко возмущаться, международные партнеры будут снова брезгливо зажимать носы, но можно не сомневаться, что дюжина депутатов, которые во имя «спасения страны», «сохранения стабильности», «недопущения досрочных выборов» и т.д. и т.п., добровольно объявят о присоединении к «конструктивному большинство», которое «делает добрые дела», а не просто чешет языком — эта дюжина будет найдена. Лидеры ПСРМ и ACUM будут клеймить позором предателей и перебежчиков, но дело будет сделано: «ингредиенты» и от этих партий пойдут на «фарш» нового большинства ДПМ. Никто никогда до конца не узнает, как и в случае с уходом в ДПМ верхушки ПКРМ, был ли это подковерный «договорняк» партийных боссов, или депутатов выбивали из фракций вопреки желанию лидеров их партий. Но это и не важно. Грязное дело по-любому будет сделано.

И вот тут-то, когда вся страна оказалась на перепутье, свое веское слово может сказать президент Игорь Додон. У него есть реальный шанс стать национальным Героем, Президентом с большой буквы. Если, конечно, он этого желает.

О чем идет речь?

На протяжении уже многих лет Додона подозревают и обвиняют в том, что он состоит с Плахотнюком в «тандеме», «биноме», оказывает олигарху очень полезные, порой бесценные услуги. В качестве примеров приводят голосование «группы Додона» за президента-униониста Тимофти, участие социалистов в изменении Конституции, которое позволило назначить нынешнего генпрокурора, утверждение президентом удобных ДПМ послов и судей, печально знаменитое совместное с демократами голосование за смешанную систему, означавшее добровольный отказ ПСРМ от победы на выборах, голосование за такие сомнительные законы, как строительство Арены «Кишинэу», продажа молдавского гражданства за деньги иностранцам, налоговая амнистия (читай, отмывание денег).

Сейчас наступает час истины. Или социалисты помогут сохранить режим Плахотнюка и дальше, или они займут принципиальную позицию по демонтажу этого режима. После утверждения Конституционным судом депутатских мандатов фракции ПСРМ и ACUM получат возможность сделать все, что они посчитают необходимым. Речь должна идти о восстановлении конституционного строя, растоптанного узурпаторским режимом. Эта инициатива должна быть сформулирована именно президентом, потому что это он давал клятву защищать Конституцию и демократию. Если он это сделает, все былые подозрения в сотрудничестве с Плахотнюком обнулятся, и Додон станет настоящим Героем. Его поддержит все общество.

Додон может снова уклониться от ответственности, сделав вид, что он тут ни при чем, что это «они», социалисты и «акумовцы» должны договориться, что это их дело. Но это не их дело. Это его, Додона, дело. Сейчас все в его руках. Надо только один раз думать меньше о своих личных интересах, спокойствии и безопасности, а больше о стране. После выборов 2016 года Додон не захотел распустить нелегитимный парламент, хотя мог это сделать. Сейчас у него есть новый шанс между интересами народа и сохранением режима Плахотнюка выбрать интересы народа.

Сегодня Додон стоит перед выбором: Молдова или Плахотнюк. Все должно решиться в ближайшие несколько недель. Жаль, если Додон не воспользуется и этим уникальным шансом.

Дмитрий Чубашенко