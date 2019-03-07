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Умер один из старейших в мире работающих актеров

Опубликовано : 09 март 2019 г. 13:42 | Просмотров: 337 | Категория: Мир

В Москве на 97-м году жизни скончался народный артист СССР, российский актер театра и кино ​Владимир Этуш.

Дочь Владимира Этуша Раиса рассказала российским журналистам, что актер скончался в субботу в одной их больниц столицы. По ее словам, причиной могла стать остановка сердца.

По всей вероятности, на момент смерти он был старейшим в мире работающим актером. По этому показателю его обошел только занесенный в Книгу Гиннесса российский же артист Владимир Зельдин.

Свое 95-летие 6 мая 2017 года он отметил на сцене московского театра Вахтангова, в котором прослужил 73 года.

Этуш родился в мае 1922 года в Москве. После школы он поступил в театральное училище, но затем ушел добровольцем на фронт. Там он получил тяжелое ранение и вернулся на четвертый курс Театрального училища им. Щукина. После его окончания Этуш стал его преподавателем, а в 2013 году — художественным руководителем.

За свою актерскую карьеру артист снялся более чем в 40 фильмах. Самые знаменитые кинороли Владимира Этуша - Саахов в "Кавказской пленнице" и стоматолог Шпак в "Иван Васильевич меняет профессию" великого комедиографа Леонида Гайдая.


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