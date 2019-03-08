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Конституционный суд утвердил результаты выборов

Опубликовано : 09 март 2019 г. 18:14 | Просмотров: 500 | Категория: Власть

Суд, полностью состоящий из лояльных олигарху и лидеру правящей Демпартии Владимиру Плахотнюку людей, объявил об утверждении результатов прошедших 24 февраля выборов в парламент.

Согласно этому решению, Конституционный суд утвердил все 101 мандат нового парламента, в котором будут 35 депутатов от Партии социалистов, 30 депутатов - от Демпартии, 26 депутатов - от Блока ACUM и 7 депутатов - от партии основного обвиняемого в краже миллиарда долларов Илана Шора. Еще 3 депутата будут считаться "независимыми".

24 февраля в Молдове впервые прошли выборы по избирательной системе Додона-Плахотнюка, согласно которой 50 депутатов были избраны по партийным спискам, а еще 51 - по одномандатным округам.

Впервые в истории Молдовы в день выборов была разрешена агитация, которая велась даже на избирательных участках.

Также впервые был разрешен подвоз избирателей, чем воспользовались предположительно Демпартия и Партия социалистов, активно подвозивших жителей Приднестровья, имеющих гражданство Молдовы.

Новая избирательная система была введена 20 июля 2018 года голосами 74 депутатов из контролируемого олигархом Плахотнюком большинства и фракции Партии социалистов. Сама инициатива принадлежала Игорю Додону, несмотря на его более ранние заявления о том, что он выступал за сохранение прежней пропорциональной системы выборов.

Против предложенных Додоном и Плахотнюком изменений избирательной системы выступили Венецианская комиссия Совета Европы, Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, Совет Евросоюза и Европейская комиссия.


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