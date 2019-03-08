Марк Ткачук: Нам нужен переворот ...

Об этом Ткачук заявил в эфире телеканала JurnalTV.

"У нас что, 27 августа 1991 года произошла широкая народная революция, которая произвела переворот в обществе? Нет, независимость свалилась на голову и бывшие первые секретари с партбилетами КПСС возглавили то, что удалось возглавить в условиях развала", - заявил Марк Ткачук.

По его мнению, "элиты не формируются в условиях симуляционного процесса". "Нам нужен переворот, чтобы те люди, которые обладают компетенцией, навыками и знаниями, победили не по спискам. Они должны отражать интересы общества. А сегодня нет ни одной политической структуры и ни одного института, который бы отражал интересы общества", - отметил он.

В подтверждение своих слов Ткачук подчеркнул, что 4 марта 2016 года, когда Конституционный суд своим волюнтаристским и незаконным решением изменил Конституцию, никто даже не вышел защищать молдавскую Конституцию. "Некоторые даже не в курсе, что произошёл конституционный переворот", - утверждает бывший советник президента.

"Молдове нужна другая конституция, другая система институтов, всё другое. Опыт подобного рода действий известен в нашем любимом Европейском союзе", - добавил Марк Ткачук.