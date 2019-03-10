Конституционный суд Плахотнюка пользуется особым почтением непримиримой оппозиции ...

(ВИДЕО) Партии, неоднократно заявлявшие о полной подчиненности Конституционного суда олигарху и лидеру правящей Демпартии Владимиру Плахотнюку, не забывают свидетельствовать свое особое почтение этой структуре.

В субботу, в день утверждения Конституционным судом результатов парламентских выборов, представители Партии социалистов и Блока ACUM, считающих себя оппозиционными, непримиримыми и последовательными борцами с режимом Плахотнюка и захваченными им структурами, начинали свои выступления в исключительно уважительных тонах.

Так, Серджиу Литвиненко, представитель Блока ACUM, неоднократно обвинявшего судей в лакействе, обращался к ним исключительно фразой "Уважаемый суд" (”Onorată Curte”).

В свою очередь, представитель Партии социалистов Андриан Лебединский, по совместительству являющийся советником Игоря Додона, решил превзойти в подобострастии своего коллегу по оппозиции. Его обращение к контролируемым Плахотнюком судьям звучало следующим образом: "Ваше превосходительство, уважаемый господин Председатель, Ваши превосходительства, уважаемые господа судьи Высокого Конституционного суда" (Înălțimea Voastră, stimate Domnule Președinte, Înălțimile Voastre, stimați domni kudecători ai Înaltei urți Constituționale).

Ранее уже неоднократно сообщалось о том, что олигарх, лидер правящей Демпартии полностью контролирует Конституционный суд, а накануне выборов в качестве судей КС были назначены три представителя ближайшего окружения Плахотнюка.

Возглавляет суд обвиненный оппозицией в исполнении заказных уголовных дел - Михаил Поалелунжь. Судьями являются также: Вячеслав Запорожан, Аурел Бэешу, Корнелий Гурин, Артур Решетников и Раиса Апольски.