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Плахотнюк готов приютить Порошенко в случае его бегства из Украины

Опубликовано : 11 март 2019 г. 08:50 | Просмотров: 951 | Категория: Власть

Депутат Верховной рады Украины, Сергей Лещенко считает, что в случае провала на выборах Петр Порошенко может покинуть Украину в Испанию или в Молдову, где у власти находится его бизнес-партнер Владимир Плахотнюк.

Об этом на своем YouTube-канале объявил украинский депутат, который до недавнего времени был членов фракции "Блок Петра Порошенко".

"Если Порошенко не выиграет, будет огромный запрос на его наказание. Порошенко его заслуживает, потому что он занимался банальной тупой коррупцией и покрывал коррупцию своих друзей, будучи президентом Украины", заявил депутат.

Народный депутат считает, что если Петру Алексеевичу не удастся выиграть выборы, то у него будет единственный выбор - бежать из страны. 

Как сообщил депутат, в случае провала на выборах президент Украины может бежать либо в Испанию, где у него есть недвижимость, либо в Молдову, "где проживает его бизнес-партнер олигарх Владимир Плахотнюк, фактически руководит Молдовой".

Известно, что Петр Порошенко является давним бизнес-партнером олигарха и лидера правящей в Молдове Демпартии Владимира Плахотнюка. Одним из эпизодов их совместной деятельности является рейдерский захват торгового центра Gemenii в центре Кишинева. Сферой их совместных интересов являются также поставки электроэнергии в Молдову.

Также сообщалось, что Порошенко и Плахотнюк пользуются одним и тем же частным авиапарком для перелетов самолетами VIP-класса.


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