Партия Додона не видит необходимости в борьбе с властью олигарха Плахотнюка ...

В ходе проведенного в понедельник брифинга, ПСРМ озвучила ряд условий, на которых готова вести переговоры ACUM. По мнению руководства этой партии, именно она имеет право инициировать переговоры, обладая большинством мандатов (35 из 101-го) в парламенте.

Основными принципами, на которых будут основываться в ходе переговоров социалисты, являются: защита государственности Молдовы; нейтралитет; сбалансированная внешняя политика с Россией, ЕС и США; уважение права каждого гражданина независимо от этнической принадлежности; экономическое развитие страны и т. д.

Обращает на себя внимание, что озвученные социалистами принципы почти совпадают с принципами, выдвинутыми 7 марта Демпартией для переговоров с тем же Блоком ACUM.

Более того, в этих "принципах" ПСРМ нет ни слова о необходимости деолигархизации или восстановления правового государства в Молдове.

Согласно окончательным результатам выборов, в будущем парламенте будут 35 депутатов от Партии социалистов, 30 - от Демпартии, 26 - от Блока ACUM, 7 - от партии основного обвиняемого в краже миллиарда долларов Илана Шора Еще трое - формально независимые депутаты.