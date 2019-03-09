Певец Аль Бано представляет угрозу национальной безопасности Украины
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Министерство культуры Украины внесло в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины, итальянского певца Карриззи Альбано, известного под сценическим псевдонимом Аль Бано.
Как сообщает издание news.liga.net, список лиц, представляющих угрозу нацбезопасности Украины, формируется на основе запросов СБУ, СНБО или Нацсовета по вопросам теле- и радиовещания
Издание уточняет, что Аль Бано внесен в список 6 марта по закону о защите информационного телерадиопространства.
Всего в списке значатся 147 человек, представляющих угрозу нацбезопасности Украины.
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