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Самолет совершил экстренную посадку в Баку из-за угрозы взрыва

Опубликовано : 11 март 2019 г. 16:24 | Просмотров: 198 | Категория: Мир

Самолет Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии», летевший из Бахрейна в Москву экстренную посадку в Международном аэропорту им. Гейдара Алиева.

Как сообщает азербайджанское издание Trend, причиной аварийной посадки явилось подозрение командира воздушного судна на наличие бомбы на борту самолета.

Всего на борту лайнера, включая членов экипажа, находилось 225 человек. Командир корабля принял решение об экстренной эвакуации пассажиров.

Как уточнило агентство РБК, в пресс-службе «Уральских авиалиний» сообщили, что «при выполнении рейса U6-1116 Бахрейн — Домодедово экипаж получил информацию о возможных посторонних предметах на борту воздушного судна. Экипаж запросил посадку в ближайшем аэропорту следования в Баку для выполнения дополнительного досмотра в целях обеспечения безопасности. Посадка в аэропорту Баку выполнена благополучно».

Перед посадкой в столице Азербайджана самолет некоторое время кружил над аэропортом, вырабатывая топливо.


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