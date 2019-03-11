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Самолеты авиакомпании заместителя Плахотнюка угрожают жизни пассажиров

Опубликовано : 11 март 2019 г. 22:52 | Просмотров: 1144 | Категория: Власть

Принадлежащая заместителю председателя Демпартии Владимиру Чеботарю авиакомпания Fly One в очередной раз поставила под угрозу жизни пассажиров.

В понедельник самолет этой авиакомпании, следовавший в московский аэропорт Внуково, вынужден был вернуться в Кишинев из-за декомпрессии салона.

Инцидент произошел на высоте более 10,5 тысяч метров, над украинским городом Умань. В результате, экипаж принял экстренное решение вернуться в Кишинев.

Это далеко не первое авиапроисшествие этой авиакомпании, использующей морально и технически устаревшие самолеты.

В частности, этот зафрахтованный авиакомпанией Fly One самолет Airbus A320 производства 2008 года принадлежал сальвадорской компании TACA, прекратившей свою деятельность в 2014 году. Позже, он принадлежал тайваньской компании Transasia Airways, также прекратившей всяческую деятельность в 2016 году.

Владимир Чеботарь является бывшим министром юстиции и вице-председателем принадлежащей олигарху Владимиру Плахотнюку Демпартии. Примечательно, что открытая им в 2015 году, никому не известная авиакомпания сразу же получила одни из самых прибыльных направлений, среди которых рейсы в Москву, Париж или Вернону.

Авиакомпания неоднократно была субъектом скандальных статей, в которых указывалось на целый ряд несоответствий авиапарка нормам эксплуатации, пренебрежительное отношение к пассажирам, а также благоприятствования со стороны авиационных властей Молдовы.

 


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