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В Украине министр обвинил президента в подкупе избирателей

Опубликовано : 12 март 2019 г. 01:32 | Просмотров: 125 | Категория: Мир

Глав МВД Украины Арсен Аваков раскрыл одну из схем использования на президентских выборах админресурса и подкупа избирателей со стороны предвыборного штаба президента Украины Петра Порошенко.

Как сообщил министр в эфире телеканала ICTV, штаб провластного кандидата (Петра Порошенко  - Ред.) с помощью админресурса и за средства бюджетной программы якобы пытается купить голоса пенсионеров Киева, Киевской области, Одессы и области, а также в Харьковской области.

"Один из штабов провластной команды нанимает агитаторов, те выбирают сто человек, как правило, самых бедных, идут к ним в квартиры и спрашивают, готовы ли они поддержать кандидата и, если да, то предлагают помощь. Из ста человек 30 говорит "да, мы готовы". Этих людей записывают, идут в райсовет или собес со списком и говорят руководителю райсовета, мэру выделить этим людям по тысяче гривен", - заявил министр внутренних дел, цитируемый изданием "Украинская правда".

По словам Авакова, после того, как админресурс был задействован и деньги пенсионеру были выплачены, поступает звонок из штаба, звонящий интересуется, получил ли деньги человек. Как заявляет Аваков, на утвердительный ответ звонящий просит сдержать слово и при поддержке кандидата.

Говоря о конкретном уголовном производстве по ситуации в Василькове, министр уточнил, что следственное управление нацполиции направляет повестки 2 тысячам человек, которые оказались внутри данной схемы в качестве покупателя, покупаемого или посредника.

Выборы президента Украины состоятся 31 марта.


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