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США закрывают свое посольство в Венесуэле

Опубликовано : 12 март 2019 г. 08:45 | Просмотров: 275 | Категория: Мир

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американцы вывезут весь оставшийся персонал из посольства в Каракасе.

Как сообщает Би-би-си, это решение было принято в связи с тем, что присутствие в стране американских дипломатов стало ограничением для действий США.

"Соединенные Штаты выведут весь оставшийся персонал США из посольства США в Каракасе на этой неделе", - говорится в заявлении госсекретаря.

В заявлении Помпео также напомнил о решении США от 24 января о выводе служащих и сокращении штата посольства до минимума. Тогда Госдепартамент распорядился отозвать сотрудников, не отвечающих за реагирование на чрезвычайные ситуации, а также членов их семей из посольства США в Каракасе. В американском внешнеполитическом ведомстве поясняли, что предпринимают такой шаг, "исходя из оценки ситуации с безопасностью в Венесуэле", но заверили, что у Вашингтона "нет планов закрывать свое дипломатическое представительство".

Ранее уже сообщалось, что 23 января десятки тысяч венесуэльцев вышли на массовые протесты против Николаса Мадуро, поставив под сомнение его победу на прошедших в 2018 году выборах президента. В этот день председатель Национальной ассамблеи Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны.

США стали первой страной, признавшей легитимность Хуана Гуайдо, отказавшегося признавать законность президентских выборов. После этого, легитимность Гуайдо была признана еще более 50 странами.

Мадуро назвал происходящее попыткой государственного переворота при поддержке Вашингтона и разорвал дипотношения с Соединенными Штатами. Поддержку Николасу Мадуро выразили Россия, Китай, Италия, Боливия, Мексика, Куба и Турция.


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