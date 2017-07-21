Европейский суд по правам человека направил властям Молдовы ряд вопросов по иску политзаключенных группы Петренко ...

Как говорится в пресс-релизе ассоциации Promo-LEX, дело рассматривается в связи с задержанием, арестом и содержанием истцов по обвинению в массовых беспорядках во время организованного ими протеста перед зданием Генеральной прокуратуры в сентябре 2015 года. Все задержанные содержались 4 с половиной месяца в СИЗО - 13, а затем еще примерно столько же находились под домашним арестом.

"Находясь под домашним арестом, истцы были принуждены носить электронные браслеты, которые должны были быть заряжены каждые пять часов", - говорится в пресс-релизе по поводу нового дела против Молдовы в ЕСПЧ.

Как сообщил адвокат Promo-LEX Вадим Виеру, "это дело вскрывает системные проблемы в связи с условиями содержания в СИЗО-13, законности и основания применения и продления превентивных мер ареста, а также ограничения права на собрание посредством запрета посещать места, где проходят массовые протесты. Впервые, при рассмотрении дел в отношении Молдовы Суд сформулировал целый ряд вопросов сторонам по поводу законности применения электронных браслетов в контексте именно этого дела".

ЕСПЧ ожидает до 30 мая 2019 года возможного взаимного согласия между сторонами.

28 июня 2017 г. столичный суд сектора Рышкань приговорил Григория Петренко и его соратников к условным срокам до 4,5 лет за организацию мирного протеста перед Генеральной прокуратурой с требованием осуждения олигарха Владимира Плахотнюка. Позже, в конце августа 2017 г., Григорий Петренко тайно покинул Молдову, получив в приоритетном порядке политическое убежище в Германии.

Представители Парламентской ассамблеи Совета Европы, правительство Германии и Госдепартамент США считают членов «группы Петренко» политическими заключенными.