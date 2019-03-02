Блок ACUM отказался от дискуссий с партией Додона и пойдет `по закону` ...

Возглавляемый Андреем Нэстасе и Майей Санду Блок ACUM отказался от каких-либо переговоров с Партией социалистов провели пресс-конференцию, где подтвердили свой отказ от сотрудничества с другими, настояв на самостоятельной законотворческой деятельности в парламенте.

Об этом лидеры Блока сообщили на проведенной во вторник пресс-конференции в связи с выдвинутым накануне предложением ПСРМ о начале "предварительных дискуссий" по поводу возможного совместного правления.

Руководство Блока подчеркнуло, что исключает любые варианты создания коалиции с другими партиями, представленными в парламенте и будет действовать "транспарентно, в парламенте".

"Мы подписали публичное обязательство, мы неоднократно повторяли, что мы не такие, как те, кто был до сих пор, мы уважаем данное нами слово и обязательства", - заявил Андрей Нэстасе, подчеркнув, что блок "не войдет в эту опасную игру" Плахотнюка и Додона.

В свою очередь, Майя Санду сообщила, что "избранные по спискам ACUM депутаты получили голоса граждан, чтобы освободить государство от олигархии". "Мы подтверждаем наше обязательство не вступать в альянсы с партиями ДПМ, ПСРМ и ШОР", - заявила Санду.

В этой связи она подчеркнула важность разработки и срочного принятия ряда законов, благодаря которым, как она считает, государство сможет освободиться от контроля Плахотнюка.

Накануне, контролируемая Игорем Додоном Партия социалистов предложила провести предварительные переговоры с депутатами Блока ACUM. ПСРМ озвучила ряд условий, на которых готова вести переговоры ACUM. По мнению руководства этой партии, именно она имеет право инициировать переговоры, обладая большинством мандатов (35 из 101-го) в парламенте.

Основными принципами, на которых будут основываться в ходе переговоров социалисты, являются: защита государственности Молдовы; нейтралитет; сбалансированная внешняя политика с Россией, ЕС и США; уважение права каждого гражданина независимо от этнической принадлежности; экономическое развитие страны и т. д.

В озвученных партией Додона "принципах" нет ни слова о необходимости деолигархизации или восстановления правового государства в Молдове.