Апелляционная палата усугубила приговор политзаключенным `группы Петренко` ...

Судьи не только полностью оставили в силе приговор членам "группы Петренко" за мирный протест у здания Генпрокуратуры, но еще и отстрочили начало его исполнения.

На состоявшемся во вторник заседании Апелляционной палаты было решено оставить в силе приговоры в отношении всех участников "группы Петренко", а также штраф в размере 20 тыс. леев за организацию мирного протеста на ступенях Генеральной прокуратуры 6 февраля 2015 года, когда протестующие требовали привлечения к ответственности олигарха и лидера правящей Демпартии.

В состав коллегии Апелляционной палаты, рассматривавшей это политически мотивированное уголовное дело, входили судьи: Игорь Мынэскуртэ, Светлана Балмуш и Оксана Робу (председатель).

Примечательно, что сам приговор будет оглашен лишь 12 апреля, а срок его исполнения начнется, когда он окончательно вступит в силу. Кроме того, один из судей (пока не известно его имя) вынес Особое мнение.

Согласно оставленному в силе приговору суда столичного сектора Рышкань, Григорий Петренко приговорен к 4 годам 6 месяцам лишения свободы условно и к штрафу 20 тыс. леев за организацию массовых беспорядков (ст. 285 УК).

Другие члены "группы Петренко" также приговорены к условным срокам - Михаил Амерберг (4 года), Павел Григорчук (4 года), Александр Рошко (3 года), Владимир Журат (3 года), Андрей Друзь (3 года) и Олег Бузня (3 года).

Кроме того, все члены "группы Петренко" были поражены в правах: им запрещено покидать территорию Молдовы и участвовать в акциях протеста.

28 июня 2017 г. столичный суд сектора Рышкань приговорил Григория Петренко и его соратников к условным срокам до 4,5 лет за организацию мирного протеста перед Генеральной прокуратурой с требованием осуждения олигарха Владимира Плахотнюка. Позже, в конце августа 2017 г., Григорий Петренко тайно покинул Молдову, получив в приоритетном порядке политическое убежище в Германии.

Представители Парламентской ассамблеи Совета Европы, правительство Германии и Госдепартамент США считают членов «группы Петренко» политическими заключенными.