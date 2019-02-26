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Власти Приднестровья указали Додону на его бесполномочность

Опубликовано : 12 март 2019 г. 17:25 | Просмотров: 164 | Категория: Страна

Тирасполь высказался по поводу "специфической активности" занимающего должность президента Молдовы Игоря Додона в процессе приднестровского урегулирования.

Во вторник внешнеполитическое ведомство непризнанного региона опубликовало Комментарий, в котором сообщило, что в ведомстве "внимательно наблюдают за демонстративными публичными инициативами президента соседней Республики Молдова по тематике урегулирования молдо-приднестровских отношений".

В этом документе Додон назван "молдавским чиновником, не обладающим должным уровнем полномочий в указанной сфере". По мнению тираспольского ведомства, высказывания Додона "о некой "близости" окончательного молдо-приднестровского урегулирования, к сожалению, только дезориентирует внешних участников" и формирует искаженное представление о ситуации в переговорах".

Приднестровское министерство сообщает, что в его распоряжение попали некие проекты, тексты которых "позволяют сделать вывод об ущербности и безыдейности подобных компиляций различного авторства, скрепленных субъективными амбициями и популистскими лозунгами с прицелом на снисходительную реакцию международных акторов".

Также в этом документе в особо надменной манере Додону было рекомендовано "сосредоточиться на решении общеизвестного комплекса внутренних проблем своего государства и по мере желания и возможностей способствовать полноценному выполнению Молдовой ранее взятых на себя обязательств в международном переговорном процессе с Приднестровьем".

Ранее свое недоумение появившимися заявлениями Игоря Додона о возможности быстрого решения приднестровского вопроса высказала и Официальный представитель МИД России Мария Захарова.


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