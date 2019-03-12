Британский парламент отклонил соглашение о `Брексите` ...

391 член Палаты общин выступил против нового варианта соглашения по выходу Великобритании из Евросоюза. За новый вариант проголосовали 242 депутата.

Предыдущее голосование по "Брекситу" в парламенте состоялось 15 января: тогда против соглашения проголосовали 432 депутата, за - только 202.

Вскоре после этого парламент предписал премьер-министру Терезе Мэй провести в Брюсселе новые переговоры о соглашении по выходу Британии из ЕС.

13 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй вынесет на голосование парламента вопрос о жестком "Брексите" - выходе из ЕС без соглашения. Если депутаты отклонят и его, 14 марта им придется решать вопрос о попытке договориться с Евросоюзом о переносе даты "Брексита", который планировалось начать 29 марта.

Как сообщает Би-би-си, в понедельник глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер на встрече с Терезой Мэй достигли соглашения по ирландской границе, которое должно было стать важным дополнением к итоговому соглашению по "брекситу". Страховочный вариант, или так называемый "бэкстоп", предполагает, что если до конца переходного периода стороны не найдут обоюдоприемлемого решения, то Северная Ирландия может остаться частью таможенного союза ЕС.