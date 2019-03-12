Саакашвили предупреждает о возможном установлении границы России по Дунаю ...

(ВИДЕО) Сохранение у власти действующего президента Украины Петра Порошенко приведет к утрате Одессы и Южной Бессарабии и установлению границы России с Евросоюзом по Дунаю.

Об этом заявил бывший президент грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в интервью, опубликованном на YouTube-канале "В гостях у Гордона".

Саакашвили считает Петра Порошенко частью мафиозного клана, укоренившегося у власти не только в Одесской области, но и в Украине.

"Если Порошенко останется [у власти], то Россия установит свою границу на Дунае с Евросоюзом, а Украина останется без самой важной своей южной части", - заявил Михаил Саакашвили.

Ныне принадлежащая Украине Южная Бессарабия входит в состав Одесской области, которая граничит с Молдовой, а также входящей в Евросоюз Румынией по Дунаю.

Президентские выборы в Украине пройдут 31 марта.