Режим запрограммировал фальсификацию выборов ...

Прошедшие 24 февраля выборы зафиксировали рекордный для Молдовы результат: по всей стране пропали 4654 бюллетеня. Из них, 3706 - в одномандатных округах и 948 - при голосовании по партийным спискам. Именно эта сухая статистика является самой выразительной оценкой "соответствия общепринятым стандартам".

"США поздравляют народ Молдовы, Центральную избирательную комиссию и победителей на парламентских выборах 24 февраля". (Госдепартамент США)

"Хотя определенные сбои и недочеты имели место, в целом избирательный процесс соответствовал общепринятым стандартам". (МИД России)

"Парламентские выборы в Республике Молдова прошли, в общем, с соблюдением положений закона и демократических стандартов в этой области". (МИД Румынии)

"Мы приветствуем дружественный народ Молдовы со свободными и прозрачными выборами, уважаем демократический выбор молдавского народа". (МИД Украины)



В "эпиграф" преднамеренно вынесены позиции сверхдержав, а также наших соседей, будто бы убеждающих общество в том, что в оценке результатов выборов "планеты сошлись". И это несмотря на еще более стойкое отвратительное послевкусие от этих так называемых выборов. Впечатление, что еще не полностью утратившему свое суверенное право народу фактически навязана необходимость признания потока цифр, имеющих претензии называться "результатами выборов".

Трудно понять, что двигало тем чиновником в Госдепе США, который положил на стол госсекретарю Помпео поздравление (а это впервые за всю историю выборов в Молдове), ставшее фактически индульгенцией чиновникам молдавского ЦИКа, напрямую ответственным за нижеописанные грубейшие нарушения на выборах. Безо всяких преувеличений, полученный молдавскими властями текст поздравления из Госдепартамента США ударил и еще не раз ударит брандспойтом по сознанию даже самых убежденных молдавских почитателей идеалов американской свободы.

Позиция же России по ситуации в Молдове уже давно никого не удивляет. Все чаще поговаривают, что перестали удивляться своей позиции даже те самые "ответственные за Молдову" в высоких московских кабинетах.

Что касается Румынии и Украины, то не исключено, что Бухарест и Киев просто не хотели выходить "за рамки тренда". Кроме того, возможно, Киев надеется на взаимность, принимая во внимание грядущие президентские выборы в этой стране.

Ниже, попытаемся вникнуть лишь в один из показателей из сухой статистики прошедших 24 февраля так называемых выборов.

На этот анализ натолкнуло банальное любопытство после того, как вне всякого сомнения власти преднамеренно затягивали публикацию копий протоколов.

Согласитесь, невольно задумаешься, когда впервые за всю историю проведения выборов в независимой Молдове, мы не увидели ни одного наблюдателя, ни от одного из конкурентов, который бы поставил под сомнение справедливость подсчета голосов. Одномоментно смирились даже те, кто считает себя оппозицией.

И это при том, что фактические доказательства фальсификаций лежали на поверхности и видны невооруженным глазом. Достаточно лишь взглянуть на появившиеся на сайте ЦИКа протоколы окружных избирательных советов.

Ведь не может же не обратить на себя внимание колоссальное количество бюллетеней, выданных избирателям, и не попавших в урны. Фактически, это украденные с участков бюллетени.

Прошедшие 24 февраля выборы зафиксировали рекордный для Молдовы результат: по всей стране пропали 4654 бюллетеня. Из них, 3706 - в одномандатных округах и 948 - при голосовании по партийным спискам. Именно эта сухая статистика является самой выразительной оценкой "соответствия общепринятым стандартам".

Позиция ”e” в протоколах избирательных советов должна равняться нулю. Это та самая контрольная цифра, которая всегда указывает на наличие/отсутствие ставших уже притчей во языцех "каруселей". Даже, когда в этой графе фигурирует не ноль, а единица - это уже ЧП. Что же говорить, когда только в одном селе исчезают 2062 бюллетеня?!!

Именно столько бюллетеней было выдано на руки избирателям, но не было найдено в урнах, в родном селе почетного председателя ДПМ Дмитрия Дьякова на выборах по одномандатному округу. Зайдите на сайт ЦИКа и обратите внимание, что почти все эти бюллетени пропали на избирательном участке №20, открытом в Доме культуры села Башкалия, Бессарабского района. Именно там никто даже не удосужился разобраться в пропаже 1925 бюллетеней. Чтобы картина выглядела более наглядно, уточним: исчезли почти 65% выделенных для этого участка бюллетеней!

Схожая ситуация имела место и в Тараклии. Там пропали 490 бюллетеней. Опять же, на одном отдельно взятом участке, открытом в местной музыкальной школе.

В кишиневских округах бюллетени выносили десятками. В 25-м Кишиневском округе исчезло 85 бюллетеней. В известном Ниспоренском округе - 117 бюллетеней, из которых 65 - на одномандатном округе имени того самого "хозяина страны".

Единственный округ, на котором в урнах нашли все выданные избирателям бюллетени, - это Фалештский округ. По пропорциональным выборам такая ситуация была лишь в 4-х округах (тот же Фалештский, Кишиневский 30-й, Кантемирский и Кагульский). То есть, то, что раньше всегда было исключением и предметом особого внимания наблюдателей и правоохранительных органов, сейчас стало нормой.

Давайте сравним увиденные нами результаты от 24 февраля с результатами сопоставимых по сложности местных выборов, например, 2015 года. На тех выборах избиратели тоже получали более одного, а то и более двух бюллетеней. Так вот, тогда, на всю страну исчез 141 бюллетень. Это почти в 15 (!) раз меньше, чем исчезло бюллетеней только в одной Башкалии в 2019 году.

Посмотрите на статистику по части исчезнувших бюллетеней на других выборах: в 2014 году - 87, в 2010 - 112, в апреле 2009 - 271 бюллетень. Это данные по всей стране.

В нынешнем же году, по всей стране было украдено 4654 бюллетеня. Вдумайтесь в цифру: 4654!!! Кто-то слышал хоть про одно уголовное дело в этой связи? А ведь члены избирательных органов - ответственные лица. Уголовный кодекс даже предусматривает вполне конкретные сроки лишения свободы за фальсификацию результатов выборов.

Темой отдельного исследования, безусловно, должен стать и зашкаливающий показатель недействительных бюллетеней. И это в условиях, когда в некоторых округах исход выборов определяла какая-то сотня голосов.

Вне всякого сомнения, ответственность должны нести и чиновники ЦИКа, отмывшие не один миллион евро на всякого рода семинары для партийных наблюдателей и представителей и даже "Центр непрерывного образования в избирательной сфере".

Власти сделали ставку на фальсификацию выборов. Это было очевидным еще с самого начала избирательного процесса. Они просто не могли допустить сбоя в своей системе. Этим и может объясняться молчание наблюдателей от партий, часть из которых была просто запугана и обескуражена масштабами давления, а другая часть откровенно подкуплена. Если есть какие-то другие объяснения, можно их обсудить.

Уроки этих "выборов" чрезвычайно суровы. С трудом можно себе представить, на что способен теперь уже легализовавшийся правящий режим Плахотнюка на предстоящих местных выборах, которые для него на порядок важнее, чем прошедшие парламентские. Именно поэтому уже сегодня стоит задуматься по поводу отсутствия эффективного механизма наблюдения за ходом голосования, а также относительно воспитания нетерпимости к любому малейшему поползновению на суверенитет народа. В противном случае, власти и дальше будут нагло усмехаться в лицо всем тем, кто еще имеет смелость заявлять о нарушениях на выборах, надменно предъявляя в свое оправдание полученные поздравления за "соответствующие общепринятым стандартам выборы".

Александр Петков