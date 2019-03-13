Власти передумали отзывать посла Молдовы из России ...

Решение молдавского МИДа об отзыве посла в России Андрея Негуцы было "спущено на тормозах", а Негуца провел в Москве официальную встречу с зам.министра иностранных дел России Григорием Карасиным.

О встрече сообщила пресс-служба МИД России, ограничившись лишь уточнением, что "состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам российско-молдавских отношений в контексте прошедших в Молдавии 24 февраля парламентских выборов".

Примечательно, что в феврале Негуца был отозван с должности, а Министерство иностранных дел и европейской интеграции даже подготовило соответствующий проект решения правительства и направило его для утверждения на заседании кабмина.

Тогда, занимающий должность президента Игорь Додон заявил, что не подпишет указ о отзыве Негуцы. В этом случае власти не воспользовались ставшей уже привычной процедурой отстранения Додона "на пять минут" для подписания соответствующего указа.

Действующий посол Молдовы в России Андрей Негуца входит в ближайшее окружение занимающего должность президента Игоря Додона и был назначен послом весной 2017 года в результате "компромисса" между Додоном и олигархом Владимиром Плахотнюком по целому ряду кадровых назначений.