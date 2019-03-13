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В Facebook произошел глобальный технический сбой

Опубликовано : 13 март 2019 г. 20:12 | Просмотров: 418 | Категория: Люди

В среду вечером произошел технический сбой в Facebook и Instagram, который затронул пользователей и из Молдовы.

В социальной сети невозможно создать пост, также не загружаются картинки. Отдельные пользователи сталкиваются с проблемами при входе в аккаунт.

Данные о проблемах в работе социальных сетей были получены при помощи сервиса Downdetector.

"Проблемы в работе Facebook наблюдаются с 11:56 по времени Восточного побережья США (17:56 по Кишиневкому времени - Ред.)", - говорится в сообщении сервиса. Неполадки с Instagram начались спустя пять минут.

Жалобы на проблемы в соцсетях приходят на сервис со всего мира.


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