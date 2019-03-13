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Акции компании Boeing упали на 2% после запрета самолетов Boeing 737 Max в США

Опубликовано : 13 март 2019 г. 22:10 | Просмотров: 310 | Категория: Мир

Президент США Дональд Трамп распорядился немедленно приостановить полеты Boeing 737 Max 8 и Max 9 в связи с крушением самолетов в Эфиопии и в Индонезии.

Как сообщает Би-би-си, после обещания Трампа котировки акций Boeing упали на 2%.

В США самолеты Boeing 737 Max используют авиакомпании United Airlines, American Airlines и Southwest Airlines.

Сразу после катастрофы в Эфиопии многие страны приостановили полеты Boeing 737 Max 8. В частности, запрет над полетами над Европой ввело Агентство по авиационной безопасности Евросоюза (EASA).

До заявления Трампа США оставались одной из последних стран, решивших продолжить эксплуатацию самолетов Boeing 737 Mах 8.

10 марта самолет Boeing 737 Max 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби, потерпел крушение в 60 км к востоку от столицы Эфиопии. Авиакатастрофа унесла жизни 157 человек, среди которых были граждане 35 стран.

Эта катастрофа стала вторым крушением самолета этого типа за полгода - в конце октября 2017 года Boeing 737 Maх 8 индонезийской компании Lion Air упал в Яванское море вскоре после вылета из аэропорта Джакарты. Погибли все 189 человек на борту.


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