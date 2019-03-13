Выход Британии из Евросоюза откладывается ...

Британия готовится отложить выход из Евросоюза, который должен был состояться 29 марта, после того, как Палата общин большинством голосов запретила правительству выводить страну из Евросоюза без какого-либо соглашения.

Как сообщает Би-би-си, в среду Палата общин проголосовала за поправку, запрещающую выход без соглашения вообще когда-либо.

Эта поправка была принята большинством всего в четыре голоса: 312 против 308. Она не имеет силы приказа для правительства, но очень важна политически, как индикатор воли парламента.

"Юридически, по умолчанию, вероятность выхода без соглашения сохраняется [...] если только не будет достигнута какая-либо иная договоренность", - сказала Тереза Мэй после голосования.

Премьер-министр сказала, что теперь перед парламентом стоит выбор: все-таки одобрить дважды отвергнутый вариант соглашения о выходе, довести дело до второго референдума - который, по мнению Мэй, подорвет доверие народа к демократическим институтам - или же добиваться соглашения с ЕС на новых условиях.

За отредактированное таким решительным образом постановление в итоге проголосовал 321 депутат, против - 278.

В тексте постановления, внесенного правительством, говорилось, что парламент отвергает возможность выхода 29 марта без соглашения, но при этом констатирует, что "возможность выхода без соглашения по умолчанию остается в силе, если Палата общин и ЕС не ратифицируют какое-либо соглашение".

Большинство депутатов Палаты общин, в том числе членов правительства, считают, что "обвальный" выход из ЕС несет слишком большие риски для экономики страны.

Накануне парламент во второй раз отверг проект соглашения о выходе, составленный правительством Терезы Мэй и Евросоюзом.

В четверг в Палате общин планируется провести голосование по вопросу об отсрочке "брексита", а именно, одобрить поручение правительству просить Евросоюз о переносе дня выхода Британии с 29 марта на более поздний срок.

ЕС может дать ответ на эту просьбу уже 21-22 марта, когда пройдет очередной саммит Евросоюза.