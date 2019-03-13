США подвергли жесткой критике ситуацию с правами человека в Молдове ...

Политзаключенные, преследование журналистов и оппозиции, пытки в СИЗО, избирательное правосудие, безнаказанная коррупция в высших эшелонах власти - все это содержится в разделе о Молдове в Ежегодном докладе Госдепартамента США о состоянии прав человека в мире в 2018 году.

13 марта Госдепартамент США выпустил ежегодный доклад о состоянии прав человека в мире за 2018 года. Доклад представил глава Госдепа Майк Помпео.

В введении к разделу, посвященном Молдове кратко перечисляются проблемы страны: пытки, произвольные аресты и задержания; жесткие условия заключения, особенно в СИЗО-13; вмешательство в частную жизнь; ограничения свободы СМИ; выдворение лиц, ищущих политического убежища, в страну, где они вполне обоснованно опасаются преследований (Турецкие учителя - Ред.); нежелание расследовать акты коррупции на высоком уровне и др.

В связи пытками и унизительным обращением с заключенными, в Докладе обращается внимание на случаи Андрея Брагуцэ, Сергея Косована и Вячеслава Платона.

В разделе "Политзаключенные и задержанные" Госдепартамент США описывает две ситуации: с политзаключенными "группы Петренко", а также с заключением в Приднестровье лидера местной Компартии Олега Хоржана.

Как никогда ранее, в Докладе занимает существенное место нарушения свободы СМИ, ограничение деятельности журналистов. В частности, упомянуты преследования со стороны властей журналистов телеканалов JurnalTV и TV8, которых преднамеренно не допускали на пресс-конференции правящей Демпартии. Также, отмечается давление на издания RISE и Ziarul de Gardă и преследование со стороны властей в отношении журналиста издания из Резины Виктора Софрони.

Публичные угрозы Илана Шора о расправе с журналистами также стали субъектом Доклада. Госдепартамент отмечает, что несмотря на поданную жалобу в Генеральную прокуратуру, по состоянию на коне прошлого года не было никакого результата.

В Докладе Госдепа США также обращается внимание на то, что "с 2014 года пророссийская оппозиционная "Наша партия" подвергается давлению, шантажу и клевете". Указывается, что после вынужденного отъезда лидера партии Ренато Усатого в Россию в 2015 году, мэры "Нашей партии" и муниципальные советники постоянно сталкивались с угрозами. Члены партии, а также их семьи, из второго по величине города страны, Бельцы, были подвержены нападениям и преследованиям, угрозам насильственного увольнения, уголовных дел и арестов.

"Коррупция осталась одной из самых серьезных проблем страны. Хотя закон предусматривает уголовное наказание за должностную коррупцию, правительство не смогло эффективно применить закон, в результате чего чиновники часто безнаказанно занимались коррупцией. В судебных органах и других государственных структурах широко распространена коррупция. Правительство добилось определенного прогресса в расследовании дел о коррупции с участием государственных должностных лиц и судебных органов, но эти действия в основном воспринимались как избирательное правосудие", - отмечается в Докладе Государвтенного департамента США.

Представляя отчет 13 марта в Вашингтоне, государственный секретарь США Майк Помпео, в частности, заявил, что Белый дом "продолжит работать с любыми правительствами стран мира, независимо от уровня защиты в прав человека, если это будет способствовать американским интересам". Как добавил Помпео, США признают, что американским интересам больше отвечают правительства, уважающие права человека.

Госдеп США публикует доклады о положении с правами человека в странах мира с 1977 года. Их готовит Бюро по вопросам демократии, прав человека и труда.