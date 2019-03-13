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Полиция пыталась запретить въезд в Молдову журналистам-расследователям из Греции

Опубликовано : 14 март 2019 г. 09:07 | Просмотров: 758 | Категория: Власть

Под видом необходимости "аккредитации для ведения журналистской деятельности" Пограничная полиция МВД пыталась запретить въезд в Молдову двоим журналистам из Греции.

Инцидент имел место в среду вечером в Кишиневском аэропорту и был разрешен лишь после оперативного вмешательства посла Греции в Молдове.

Как сообщает издание anticoruptie.md, журналисты были задержаны Пограничной полицией, после чего им было объявлено о запрете на въезд в Молдову в связи с отсутствием аккредитации для осуществления журналистской деятельности.

"Мы объяснили, что являемся журналистами и прилетели в профессиональных целях. Нам была сказано, что нам не разрешается въезд в Республику Молдова, и что нам необходима аккредитация для осуществления журналистской деятельности. Затем, нас препроводили в какой-то кабинет, где мы были задержаны 30-40 минут", - заявили греческие журналисты.

Инцидент был исчерпан лишь после того, как журналисты связались с МИДом Греции. "Полицейские не извинились. Сказали, что на этот раз нам повезло, но на будущее нам будет необходима аккредитация", - добавили журналисты.

Примечательно, что один из журналистов является приглашенным Клуба журналистов-расследователей, который состоится в Кишиневе 14 марта на тему "Дело крупнейшей сети насильников детей: Юстиция Республики Молдова против Юстиции Греции".

МВД Молдовы пока никак не отреагировало по поводу волюнтаристского поведения своих подчиненных. Ведомство возглавляет ранее замешанный в целом ряде тяжких преступлений Александр Жиздан, являющийся одним из приближенных олигарха и лидера правящей Демпартии Владимира Плахотнюка. В результате последних выборов, Жиздан получил мандат депутата от этой партии.


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