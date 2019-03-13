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Новая инициатива Путина предусматривает дополнительное уголовное наказание для Плахотнюка

Опубликовано : 14 март 2019 г. 14:18 | Просмотров: 964 | Категория: Власть, Криминал, Мир

Госдума России приняла в окончательном чтении закон об уголовном наказании для создателей и участников организованных преступных сообществ.

Принятый закон будет распространяться и в отношении имеющего гражданство России, лидера Демпартии Молдовы Владимира Плахотнюка, который в России обвинен в деятельности международного преступного сообщества, незаконно выведшего из России более 37 млрд рублей.

Согласно новым изменениям в Уголовном кодексе, внесенным по инициативе президента России Владимира Путина, за участие в собраниях организованной преступной группировки грозит от 12 до 20 лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.

Кроме того, Уголовный кодекс России дополнят новой статьей, согласно которой уголовную ответственность введут за лидерство в преступной иерархии. За это предполагается наказывать лишением свободы от 8 до 15 лет с возможным штрафом до 5 млн рублей. Условное наказание при этом исключено.

В пояснительной записке к новому закону утверждается, что в России организованные преступные сообщества совершают наиболее опасные и тяжкие преступления, а их лидеры благодаря своему положению уходят от ответственности.

22 февраля МВД России распространило пресс-релиз в связи с новыми обвинениями в отношении лидера правящей в Молдове Демпартии Владимира Плахотнюка, на этот раз уличенного в создании международного преступного сообщества в целях совершения крупномасштабных незаконных валютных операций.

«​Организаторами противоправной деятельности являлись имеющие гражданство Российской Федерации Владимир Плахотнюк и Вячеслав Платон», — говорится в сообщении.

"В течение 2013-2014 годов члены преступного сообщества по надуманным основаниям и подложным документам перечисляли со счетов подконтрольных им юридических лиц в ОАО Банк «Западный» и ОАО «Русский Земельный Банк» денежные средства в иностранной валюте на счета нерезидентов - «BC Moldindconbank S.A.» и иных иностранных организаций под предлогом продажи валюты. Полученные денежные средства в российских рублях списывались с корреспондентских счетов российских банков в «BC Moldindconbank S.A.» по подложным решениям судов Республики Молдова в пользу иностранных физических и юридических лиц (нерезидентов). В общей сложности за пределы Российской Федерации было выведено более 37 млрд рублей", - отмечается в пресс-релизе МВД России.
В конце 2017 года Басманный суд Москвы вынес решение о заочном аресте Плахотнюка, которого обвинили в покушении на убийство. Сам Плахотнюк обвинения в свой адрес отвергал, а в его партии решение суда назвали политическим.


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