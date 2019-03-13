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Додон не исключил возможности коалиции своей партии партией Плахотнюка

Опубликовано : 14 март 2019 г. 15:20 | Просмотров: 492 | Категория: Власть

Занимающий должность президента Игорь Додон, являющийся лидером Партии социалистов считает, что пока рано говорить о невозможности коалиции ПСРМ с Демпартией олигарха Владимира Плахотнюка.

Об этом Додон заявил в интервью российскому изданию "Известия", отвечая на вопрос, о возможности сценария такого рода коалиции между социалистами и демократами после отказа блока ACUM даже от предварительных консультаций с Партией социалистов.

"Именно поэтому я и говорю о преждевременности разговоров о любой коалиции и будущем парламентского большинства. Первое заседание парламента покажет, как действовать дальше и какие существуют реальные расклады", - ответил Додон.

Ранее Игорь Додон призвал контролируемую им Партию социалистов, а также Блок ACUM сформировать коалицию "на основе национальных интересов" с Демпартией олигарха Владимира Плахотнюка.

Об этом Додон, ранее неоднократно опровергавший обвинения в его тайном сотрудничестве с Демпартией Плахотнюка, объявил 1 марта в интервью Radio Europa Liberă ("Свободная Европа").

Додон считает, что прошедшие по результатам выборов партии должны оставить в стороне предвыборную риторику и сформировать коалицию на основе национальных интересов.

"По моему мнению, преждевременно говорить о том, какой сценарий наиболее жизнеспособен. Для того чтобы план приняли все политформирования, необходимо создать на уровне как минимум трех самых крупных партий коалицию – во имя национального интереса. Я не вижу коалиции с партией "Шор", но если остальные три крупные силы – социалисты, демократы и ACUM – договорятся и создадут коалицию в составе 90 депутатов, думаю, это можно будет рассматривать как национальный консенсус", - заявил тогда Додон.

Примечательно, что Додон сделал свое заявление на фоне появившихся в обществе призывов к Блоку ACUM  и Партии социалистов объединить усилия в парламенте с целью свержения власти Демпартии олигарха Владимира Плахотнюка и проведения досрочных парламентских выборов по старой пропорциональной избирательной системе.


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