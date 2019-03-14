Сжимается кольцо вокруг Плахотнюка: Европарламент призвал к персональным санкциям за нарушения прав человека ...

Европарламент принял резолюцию, призывающую к новым санкциям для наказания государственных и негосударственных субъектов, ответственных за грубые нарушения прав человека вне зависимости от страны проживания.

За принятие резолюции проголосовали 447 депутатов, против выступили 70.

Как сообщает пресс-служба Европейского парламента, в резолюции призывается к созданию нового режима санкций на уровне ЕС для замораживания активов и запрета выдачи виз лицам, участвующим в серьезных нарушениях прав человека.

Этот список должен содержать государственные и негосударственные субъекты, которые способствовали, физически, финансово или через акты системной коррупции, таким злоупотреблениям и преступлениям по всему миру.

Евродепутаты считают, что новый режим санкций укрепил бы роль ЕС как глобального игрока в сфере прав человека и должен символически носить имя Сергея Магнитского, говорят депутаты.

Ранее уже сообщалось, что молдавский олигарх, гражданин Российской Федерации и лидер правящей в Молдове Демпартии Владимир Плахотнюк напрямую ответственен за целый ряд грубых нарушений прав человека в Молдове, что стало возможно после подчинения ему судебных органов, прокуратуры, правительственных учреждений. Именно в период режима Плахотнюка в Молдове появились политзаключенные, а судебные решения в отношении неугодных стали приниматься по указанию из структур, руководимых Плахотнюком. Также впервые, в Молдове были отменены результаты выборов мэра столицы только по той причине, что они были неугодны лидеру Демпартии.

Кроме того, известна причастность Владимира Плахотнюка к известным в Молдове, Румынии и Латвии преступным схемам по отмыванию миллиардов долларов из России через молдавские банки. Как известно, посредством этих схем через Молдову отмывались крупномаштабные средства из российских банков, о которых впервые заявил российский адвокат Сергей Магнитский.

Более того, Плахотнюк имел непосредственное отношение к целому ряду фирм, фигурирующих в международном расследовании после введения санкций в связи с утвержденным в США «Актом Магнитского».

Также, известно, что Плахотнюк является бенефициаром либо учредителем целого ряда офшорных компаний, зарегистрированных в британской юрисдикции и замешанных в отмывании миллиардов долларов из России через Молдову.

«Закон Магнитского» принят в США в декабре 2012 года. Документ изначально был направлен против лиц, предположительно причастных к аресту и гибели в СИЗО «Матросская тишина» Сергея Магнитского, бывшего аудитора фонда Hermitage Capital.

Санкции против фигурантов так называемого "списка Магнитского" уже одобрили Латвия, Литва, Эстония, Канада, Великобритания и США.