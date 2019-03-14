Додон считает, что Приднестровье `водит за нос` Россию ...

Занимающий должность президента Игорь Додон уверен, что на прошедших выборах власти Приднестровья "сыграли на руку власти демократов в Кишиневе" с тем, чтобы "легче просить помощи у России".

Об этом Додон заявил в интервью российскому изданию "Известия".

По мнению Додона, у властей традиционно придерживающегося пророссийского курса Приднестровья "простой расчет на то, что в Молдове будет править антироссийское, пронатовское большинство".

"Тогда им будет легче просить помощи у России", - уверен Додон.

"Как только в Кишиневе появится промолдавская власть, выступающая за дружеские отношения с Россией, им это сразу станет невыгодно. Поэтому они и подыграли другим силам, настроенным на обострение с Москвой, неориентированным на ЕАЭС и дружбу", - добавил он.